Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα τούνελ στα οποία διέρχονται αμαξοστοιχίες είχαν πάντα κάμερες, παραθέτει με ανακοίνωση του ο Βασίλης Καπερνάρος, δικηγόρος της εταιρείας security, Interstar, που συνεργάζεται με τον ΟΣΕ.

Η ανακοίνωση του κ. Καπερνάρου:

«ΔΥΣΤΥΧΩΣ είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαθιστούμε, κάθε φορά, την αλήθεια απέναντι στην παραπληροφόρηση και την ψευδολογία.

Συγκεκριμένα:

1. Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ υπέγραψε το έτος 2017 με την «ΟΣΕ ΑΕ», την υπ' αριθ. 7277/08-05-2017 σύμβαση για «παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του ΟΣΕ διά τεχνικών μέσων και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας». Με την ίδια σύμβαση, μεταξύ άλλων, εγκαταστάθηκε και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης - CCTV με αναλογικές κάμερες τόσο στη Σήραγγα των Τεμπών όσο και στη Σήραγγα Πλαταμώνα.

Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης, η οποία ισχύει από το 2017:

α) Τοποθετήθηκε καταγραφικό, στο οποίο συνδέθηκε η κάμερα 5, στην τοποθεσία ΚΕΚ Ραψάνης (στον τοίχο του αντλιοστασίου του ΟΣΕ, εξωτερικώς του Βορείου Μετώπου Εισόδου της Σήραγγας των Τεμπών), με καθαρό πλάνο προς την σιδηροδρομική γραμμή.

β) Τοποθετήθηκε καταγραφικό, στο οποίο συνδέθηκε η κάμερα 4, στη σήραγγα του Πλαταμώνα - Νότιο Μέτωπο, με καθαρό πλάνο προς τη σιδηροδρομική γραμμή.

Απασες οι ανωτέρω ενέργειες έλαβαν χώρα το έτος 2017.

2. Την 02-10-2023 υπεγράφη σύμβαση επαύξησης - τροποποίησης της υπ' αριθ. 7910/03-02-2021 σύμβασης, βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση περισσοτέρων καμερών σε ολόκληρο το μήκος των σηράγγων Πλαταμώνα και Τεμπών. Πέραν τούτου, πραγματοποιήθηκε, πλέον της εγκατάστασης νέων καμερών, η αντικατάσταση των προηγούμενων δύο, ως άνω, καμερών, αφού οι νέες κάμερες είναι τελευταίας τεχνολογίας και 1

υψηλής ευκρίνειας. Επιπλέον δε, εγκαταστάθηκαν θερμικές κάμερες και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι ΠΑΝΤΟΤΕ υπήρχαν κάμερες στα προαναφερόμενα σημεία.

Κάθε αντίθετος, αυθαίρετος και αναπόδεικτος ισχυρισμός τυγχάνει ψευδής και στοχεύει, κακοβούλως, στη δημιουργία ψευδεντυπώσεων εναντίον της εταιρείας, ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ».

