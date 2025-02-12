Νεκρός είναι ένας 85χρονος οδηγός, ο οποίος σήμερα το πρωί έπαθε ανακοπή, ενώ βρισκόταν στο τιμόνι ενός λευκού φορτηγού με τη σύζυγό του, έχασε τις αισθήσεις του και το αυτοκίνητο ακυβέρνητο μπήκε σε βιτρίνα καταστήματος στην οδό Δημητριάδος, στο ύψος της Ελ. Βενιζέλου στον Βόλο.

Σύμφωνα με το magnisianews o άτυχος άνδρας, δεν είχε αισθήσεις όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ τον ανέσυρε από τη θέση του οδηγού, κατά τη μεταφορά ζητήθηκε από το Νοσοκομείο να γίνει αναζωογόνηση, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο αιφνίδιος θάνατος του οδηγού πάνω στο τιμόνι σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 σήμερα το πρωί, αφότου το φορτηγάκι που οδηγούσε έστριψε από την οδό Ελ. Βενιζέλου, στη Δημητριάδος και εκτός ελέγχου κατέληξε σε κατάστημα παρόχου ρεύματος, που ευτυχώς δεν είχε ανοίξει για να τραυματίσει τους υπαλλήλους. Ευτύχημα είναι ακόμη το γεγονός ότι δεν περνούσε πεζός από το πεζοδρόμιο, για να παρασυρθεί από την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου.

Η κινητοποίηση των περιοίκων και της Αστυνομίας ήταν άμεση, στο σημείο κλήθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ που τον μετέφεραν χωρίς αισθήσεις στο Νοσοκομείο, όπου παρά την προσπάθεια οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.