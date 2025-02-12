Λογαριασμός
Διπλή σεισμική δόνηση ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό - Αισθητός στην Αττική

Η πρώτη είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ και η δεύτερη 4,6 Ρίχτερ - Οι δυο σεισμικές δονήσεις είχαν διαφορά 5 λεπτών

Σεισμός

Διπλή σεισμική δόνηση με διαφορά 5 λεπτών σημειώθηκε μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Συγκεκριμένα, στις 11:15 σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, 25 χλμ νότια - νοτιοανατολικά της Αμοργού και είχε εστιακό βάθος 8,8χλμ.

 Πέντε λεπτά αργότερα στις 11:20 σημειώθηκε και δεύτερη σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ. 

Ο σεισμός σημειώθηκε 25 χλμ νότιοδυτικά της Αμοργού και είχε εστιακό βάθος 12,7 χλμ. 

