Διπλή σεισμική δόνηση με διαφορά 5 λεπτών σημειώθηκε μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Συγκεκριμένα, στις 11:15 σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, 25 χλμ νότια - νοτιοανατολικά της Αμοργού και είχε εστιακό βάθος 8,8χλμ.

Πέντε λεπτά αργότερα στις 11:20 σημειώθηκε και δεύτερη σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ.

Ο σεισμός σημειώθηκε 25 χλμ νότιοδυτικά της Αμοργού και είχε εστιακό βάθος 12,7 χλμ.

Πηγή: skai.gr

