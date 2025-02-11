Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας βρίσκονται από το πρωί τα καταγραφικά που κατασχέθηκαν με εντολή εισαγγελέα από την εταιρεία φύλαξης που συνεργάζεται με τον ΟΣΕ και είναι υπεύθυνη με τις κάμερες, σε Αθήνα και Πλαταμώνα.

Την εντολή έδωσε ο ειδικός εφέτης ανακριτής Λάρισας, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξακρίβωση γνησιότητας των τριών βίντεο που παρέδωσε η εταιρεία στις αρχές ύστερα από τη χθεσινή έφοδο.

Τα πρώτα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αρμόδιες αρχές, είναι αν τα βίντεο που κατασχέθηκαν χθες είναι γνήσια εξετάζοντας ποια ώρα και ημέρα κατέβηκαν.

Ο δικαστικός λειτουργός επιφυλάχθηκε να στείλει λίστα με ερωτήματα τα οποία καλούνται να απαντήσουν οι αρχές.

Από το πρωί άρχισε στα εργαστήρια ο έλεγχος για την ώρα και ημερομηνία καταγραφής των βίντεο ώστε να εξεταστεί η γνησιότητά τους.

Τα τρία βίντεο, της εταιρείας βιντεοεπιτήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου, που κατέβασε χειριστής της και εμφανίστηκαν σχεδόν δύο χρόνια μετά, τα οποία φέρεται να αποτυπώνουν τη μοιραία εμπορευματική αμαξοστοιχία, να περνά τη σήραγγα του Πλαταμώνα και άλλα σημεία, πριν από αυτή των Τεμπών και τη μοιραία σύγκρουση, έχουν διαβιβαστεί και στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Ειδικός Εφέτης Ανακριτής μαζί με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πήγαν στην έδρα της εταιρείας στον Πλαταμώνα και προέβησαν σε κατάσχεση του καταγραφικού της εταιρείας ενώ τώρα άλλος δικαστικός λειτουργός με κλιμάκιο της ίδιας υπηρεσίας πήγαν στα κεντρικά της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, για να κατάσχουν το πλήρες καταγραφικό σύστημα "ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ Ε.Π.Ε.", προκειμένου να διερευνήσουν τη γνησιότητα του βιντεοληπτικού υλικού, αν αυτό προέρχεται από το δίκτυο καμερών της συγκεκριμένης εταιρείας και αν υπάρχει άλλο χρήσιμο υλικό για την πορεία της έρευνας, όπως στον εμπορευματικό σταθμό φόρτωσης της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα ο εφέτης ειδικός ανακριτής Λάρισας Σωτήρης Μπακαΐμης, έδωσε εντολή στους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες που συνεπικουρούν το έργο της ανάκρισης για τα αίτια της τραγωδίας να πιστοποιήσουν εάν πρόκειται για γνήσιο ή όχι οπτικό υλικό.

Έρευνα για τα τρία βίντεο

Έρευνα με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος διενεργούν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες Απόστολος Βασιλάκος και Σταύρος Μπατζόπουλος μετά από εντολή του εφέτη ανακριτή Λάρισας Σωτήρη Μπακαΐμη για τη γνησιότητα ή μη των τριών νέων βίντεο, όπου εμφανίζεται η εμπορική αμαξοστοιχία των Τεμπών, πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Σε έγγραφό του με ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου, ο δικαστικός λειτουργός ζητεί από τους πραγματογνώμονες να γίνει άμεσα η έρευνα καθώς κρίνει ότι τα τρία νέα βίντεο είναι «ιδιαίτερης σημασίας».

Τα βίντεο προσκόμισε στον κ. Μπακαΐμη την προηγούμενη Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου ο δικηγόρος της εταιρείας interstat security, που έχει αναλάβει τη βιντεοεπιτήρηση και την καταγραφή της διαδρομής των τρένων για λογαριασμό του ΟΣΕ από το 2017 ως σήμερα.

Οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες, θα εξετάσουν εάν τα βίντεο είναι γνήσια, και αν σε αυτά υπάρχει δεξαμενή ή άλλο βυτίο πάνω στο εμπορικό τρένο που να σχετίζεται με μεταφορά παράνομου υλικού.

