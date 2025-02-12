Τη μη πραγματοποίηση της σημερινής ψηφοφορίας για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η πρόεδρος του συλλόγου «Τέμπη 28/2/2023», Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «επισφράγιση της συγκάλυψης» του εγκλήματος των Τεμπών.

Η κυρία Καρυστιανού σημειώνει «ότι ετοιμάζεται η τελευταία ψηφοφορία για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς να έχετε ανταποκριθεί στο αίτημά μας να απαντήσετε, αλλά και να διαβιβάσετε από 05.02 στους Βουλευτές το αίτημα με τα τρία καυτά ερωτήματα, που έθεσε ο Σύλλογος και οι συγγενείς, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, σχετικά με τις δικογραφίες για το θέμα των Τεμπών».

Συνεχίζοντας απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Βουλής διερωτάται: «Δεν θα πρέπει οι Βουλευτές να γνωρίζουν όλη την αλήθεια για τις πράξεις και παραλείψεις πάνω στο έγκλημα των Τεμπών, του υποψήφιου για τη θέση του ΠτΔ, κ. Τασουλα πριν την ψηφοφορία;».

Η πρόεδρος του συλλόγου «Τέμπη 28/2/2023» τονίζει ακόμα ότι «ζητάμε την μη πραγματοποίηση της σημερινής ψηφοφορίας, η οποία συνιστά επισφράγιση της συγκάλυψης από 160 βουλευτές, αφού για πρώτη φορά υποψήφιος ΠΤΔ δεν τυγχάνει ευρείας αποδοχής, ως επιβάλλεται και είθισται, αλλά ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Κυβέρνησης».

Ζητά επίσης «να αναγνωστεί και να καταχωρηθεί στα πρακτικά και το από 05.02.2025 αίτημα μας και η σημερινή όχληση προς το πρόσωπο σας για ανταπόκριση στα καθήκοντα σας».

Η κυρία Καρυστιανού απευθυνόμενη στον ΠτΒ σημειώνει ακόμη ότι «με δική σας ευθύνη συνεχίζεται η απαξίωση απέναντι στους πολίτες και δη συγγενείς που έχασαν τα παιδιά τους σε ένα Κρατικό έγκλημα αγνοώντας επιδεικτικά τα σχετικά αιτήματα που σας αποστέλλονται και που εκφράζουν πλήρως την αγωνία μας για την αποκάλυψη της αλήθειας και δικαίωση των ανθρώπων μας, όπως θα έπρεπε ένα ευνομούμενο κράτος να είναι το δικό σας πρώτο ζητούμενο».

