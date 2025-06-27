Καμένη γη και καταστροφές άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Παλαιά Φώκαια και επεκτάθηκε σε μέτωπο 8 χιλιομέτρων, με τους κατοίκους σήμερα να μετρούν τις πληγές τους.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι πυροσβέστες με επίγεια και εναέρια μέσα, δεν κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τη φωτιά, με αποτέλεσμα να καούν μεγάλες εκτάσεις, σπίτια, αυτοκίνητα και περιουσίες, από το Θυμάρι μέχρι και τον Χάρακα

.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης στον ΣΚΑΪ, «έγιναν 40 απεγκλωβισμοί, δυστυχώς όμως είχαμε ολικές καταστροφές σε 3 σπίτια και μερικές σε άλλα 10. Στα πρώτα 5 λεπτά είχαμε την πρώτη αντίδραση στις φλόγες».

Στο σημείο παραμένουν από το πρωί της Παρασκευής σε ετοιμότητα 85 πυροσβέστες με 27 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Δείτε εικόνες:





Πηγή: skai.gr

