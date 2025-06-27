Μια μέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων και πολλοί είναι οι νέοι οι οποίοι πλημμύρισαν το λιμάνι του Πειραιά σημαίνοντας την έναρξη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Πολλές ήταν οι επιλογές των προορισμών, με την Πάρο να κερδίζει για άλλη μια φορά τα σκήπτρα σε δημοφιλία.

Κάποια στιγμή ο Γιώργος Τσελίκας συνομίλησε με μια παρέα τριών αγοριών, τα οποία εκμυστηρεύτηκαν on camera ότι...δεν έχουν κοιμηθεί όλο το βράδυ, ατάκα που προκάλεσε την «έκρηξη» του ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ. «Είστε δύο πόδια με ορμόνες και μιλάτε για ύπνους; Άντε πηγαίνετε να περάσετε όμορφα, παιδιά!» όπως είπε χαριτολογώντας.

Πηγή: skai.gr

