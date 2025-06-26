Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής δίνει μάχη με διάσπαρτες εστίες για να ελέγξει την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Θυμάρι της Παλαιάς Φώκαιας, σε σημείο που υπάρχουν κατοικίες. Από το 112 δόθηκαν εντολές για εκκένωση στις περιοχές Θυμάρι, Καταφύγι, Χάρακα,Τουρκολίμανο και Τριανταφυλλιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και συγκεκριμένα 170 πυροσβέστες με 64 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρου της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, σε ετοιμότητα βρίσκονται 3 ασθενοφόρα ΕΚΑΒ και 3 μοτοσικλέτες του ΕΚΑΒ, η επέμβαση των οποίων δεν έχει μέχρι στιγμής ζητηθεί.

Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε 40 απομακρύνσεις πολιτών από τα σπίτια τους.

Στις εικόνες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, φαίνεται η φωτιά να έχει μπει σε σπίτια, ενώ κάτοικοι προσπαθούν με λάστιχα να προστατέψουν τις περιουσίες τους. «Είμαστε με τη μάνικα γιατί έχουμε σπίτια εδώ, είναι η ζωή μας, οι περιουσίες μας», λέει ένας άνδρας, που επιχειρεί με ένα λάστιχο. Το σπίτι του δεν κινδυνεύει, γιατί είναι σε διπλανό οικισμό, αλλά όπως λέει, βοηθάει τους συμπολίτες του.

«Η φωτιά είναι πολύ μεγάλη, ξέφυγε από το βουνό και είναι σε απόσταση ούτε 100 μέτρα από τον οικισμό. Παρά το γεγονός πως υπάρχουν 20 εναέρια και κάνουν συνεχώς ρίψεις, ενώ η θάλασσα είναι δίπλα, η φωτιά έχει δυναμώσει», λέει στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς. Όπως τονίζει ο δήμαρχος, στην κατάσβεση συμβάλλουν κυρίως τα εναέρια μέσα λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.

Επιπλέον, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου και στα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα στα εξής σημεία:

Από το ύψος της οδού Δημ. Ευελπίδος Κούτσια, στο ρεύμα προς Σούνιο

Από το ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσας, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο

Από το ύψος της Λ. Καραμανλή, στο ρεύμα προς Σούνιο

Από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Σουνίου, στο ρεύμα προς Σούνιο

Από το ύψος της Αγ. Παρασκευής, στο ρεύμα προς Σούνιο

Από το ύψος της Αγ. Φωτεινής, στο ρεύμα προς Σούνιο

Από το ύψος της Θησείου, στο ρεύμα προς Σούνιο

