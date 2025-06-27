Για τις τελευταίες πυρκαγιές σε Παλαιά Φώκαια και Χίο, καθώς και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του κρατικού μηχανισμού, μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής (27/6).

«Εδώ και 2 μήνες από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου είμαστε στην ουσία όλοι σε μαι επιφυλακή ανάλογα με το επίπεδο», ανέφερε αρχικά ο υπουργός.

«Χθες συγκλήθηκε μια διυπουργική συντονιστική επιτροπή διότι και χθες και σήμερα και τις επόμενες ημέρες τα δεδομένα τα κλιματολογικά θα είναι πολύ δύσκολα. Είμαστε στο 4 σήμερα, σε πορτοκαλί συναγερμό δηλαδή, ενώ υπάρχουν πιθανότητες να έχουμε ακόμη και κόκκινο συναγερμό την Κυριακή που ανεβαίνουν οι άνεμοι. Από σήμερα κλείνουν πάρκα και άλση».

Αναφορικά με τη φωτιά στην Παλαιά Φώκαια, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε:

«Ξέσπασε σε δύσκολο οικιστικό περιβάλλον, δυστυχώς από καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, σε μεικτή ζώνη, δηλαδή σε σπίτια, αυλές και πράσινο. Επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, διότι είχαμε και ακαθάριστα ρέματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πυροσβέστες, έγιναν 40 απεγκλωβισμοί, δυστυχώς όμως είχαμε ολικές καταστροφές σε 3 σπίτια και μερικές καταστροφές σε άλλα 10. Στα πρώτα 5 λεπτά είχαμε την πρώτη αντίδραση στις φλόγες».

«Πρέπει να πειθαρχούμε στο 112, σώζει ζωές. Έως τώρα έχουμε 1.100 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ενώ 82 drones επιχειρούν με θερμικές κάμερες επί 24ωρης βάσης»

