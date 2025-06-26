Σε ύφεση είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 12:35 σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε Παλαιά Φώκαια Αττικής και Θυμάρι, με αποτέλεσμα σπίτια να παραδοθούν στις φλόγες και δεκάδες πολίτες να απομακρυνθούν προς ασφαλή σημεία από τις αρμόδιες Αρχές.

Από το 112 δόθηκαν εντολές για εκκένωση στις περιοχές Θυμάρι, Καταφύγι, Χάρακα, Τουρκολίμανο και Τριανταφυλλιά.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις της φωτιάς

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Συγκεκριμένα ενισχύθηκαν περαιτέρω και επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος και 64 οχήματα και από αέρος περιοδικά 12 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους. Στην ακτογραμμή έχουν αναπτυχθεί πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος αλλά και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο που πραγματοποιεί κατάσβεση. Ταυτόχρονα επιχειρούν, μεγάλος αριθμός εθελοντών, ομάδες της Πολιτικής Προστασίας αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής και του ΓΕΕΘΑ. Όλες οι δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις εικόνες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, φαίνεται ότι η φωτιά μπήκε σε σπίτια, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν με λάστιχα να προστατέψουν τις περιουσίες τους. «Είμαστε με τη μάνικα γιατί έχουμε σπίτια εδώ, είναι η ζωή μας, οι περιουσίες μας», είπε ένας άνδρας, που επιχειρούσε με ένα λάστιχο. Το σπίτι του δεν κινδύνευε, γιατί ήταν σε διπλανό οικισμό, αλλά όπως είπε, βοηθούσε τους συμπολίτες του.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Μία πρώτη αποτίμηση των ζημιών - 40 απεγκλωβισμοί πολιτών

Όσον αφορά την κατάσταση στο Θυμάρι μόνο, μία πρώτη εικόνα με βάση τις πληροφορίες από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, μέχρι στιγμής δείχνει ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς τρεις οικίες, ενώ έχουν υποστεί ζημιές άλλες 10 καθώς και τρία οχήματα. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς ο τελικός απολογισμός των ζημιών σε υποδομές και κατοικίες θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, μέσω του 112 ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων από πέντε οικισμούς και συγκεκριμένα από το Θυμάρι, το Τουρκολίμανο, το Καταφυγί, τον Χάρακα και την Τριανταφυλλιά. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση οι αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να απομακρύνουν 40 άτομα.

Επιπλέον, στην πυρκαγιά έχει μεταβεί από την πρώτη στιγμή Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την αναζήτηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο καπνός από την πυρκαγιά στην Παλαιά Φώκαια Αττικής μεταφέρθηκε σε απόσταση περίπου 180 χλμ νοτιοδυτικά και εντοπίζεται πάνω από τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.