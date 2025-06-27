Προβλήματα σε μήκος 8 χιλιομέτρων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ.

Ακινητοποιημένα είναι επίσης τα αυτοκίνητα στην άνοδο της Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη γέφυρα Αχαρνών, στη λεωφόρο Σχιστού με σχεδόν 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα προς τον Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στον ανοδικό άξονα Αρδητού-Β. Κωνσταντίνου, στην κατηφόρα Κατεχάκη-Κανελλοπούλου από την περιφερειακή Υμηττού προς τη Μεσογείων και στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

