Ξεκινά άμεσα η καταμέτρηση των καταστροφών από τη χτεσινή φωτιά καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου, ο δήμος θα προχωρήσει στην αυτοψία για την αποκατάσταση της περιοχής και τη στήριξη των πληγέντων.

«Σήμερα ξημέρωσε μια πιο ήσυχη μέρα για τον Σαρωνικό. Η μεγάλη χθεσινή φωτιά δεν άφησε ενεργά μέτωπα και αυτό είναι μια μικρή ανάσα μετά από μια δύσκολη μάχη», ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Παπαχρήστου και πρόσθεσε:

«Όμως τώρα ξεκινά η επόμενη φάση: η στήριξη των πληγέντων και η αποκατάσταση της περιοχής. Σήμερα, μαζί με το Υπουργείο, προχωράμε σε επιτόπια αυτοψία ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι αποζημιώσεις για τους κατοίκους που επλήγησαν. Παράλληλα, όλα τα συνεργεία του δήμου μας θα βρίσκονται επί τόπου τις επόμενες ημέρες, για να αποκαταστήσουμε την εικόνα της περιοχής όπως την ξέραμε και ακόμα καλύτερη. Είμαστε εδώ. Και θα παραμείνουμε μέχρι να ξανασταθεί όρθιος κάθε άνθρωπος και κάθε γωνιά που δοκιμάστηκε».

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Παλαιά Φώκαια και επεκτάθηκε σε μέτωπο 8 χιλιομέτρων, άφησε πίσω της καμένη γη και καταστροφές.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι πυροσβέστες με επίγεια και εναέρια μέσα, δεν κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τη φωτιά, με αποτέλεσμα να καούν μεγάλες εκτάσεις, σπίτια, αυτοκίνητα και περιουσίες, από το Θυμάρι μέχρι και τον Χάρακα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης στον ΣΚΑΪ, «έγιναν 40 απεγκλωβισμοί, δυστυχώς όμως είχαμε ολικές καταστροφές σε 3 σπίτια και μερικές σε άλλα 10. Στα πρώτα 5 λεπτά είχαμε την πρώτη αντίδραση στις φλόγες».

