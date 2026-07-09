Στην διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα 09 Ιουλίου 2026, σε αγροτεμάχιο στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε, όταν 70χρονος, έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες.

Ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Πηγή: skai.gr

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