Ασπρόπυργος: Βίντεο από την φωτιά – Εργαζόμενος βγαίνει από τις φλόγες

Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά τη φωτιά και την έκρηξη, με έντεκα τραυματίες, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί, σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο.

Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τον χώρο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, μέσα από τις οποίες διακρίνεται να εξέρχεται ένας εργαζόμενος, με σοβαρά εγκαύματα και σκισμένα ρούχα. Πρόκειται για έναν από τους εργαζομένους, ρουμανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτελούσε εργασίες οξυγονοκόλλησης τη στιγμή του ατυχήματος.

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Για το συμβάν, οι αρχές, προχώρησαν νωρίτερα, σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Συγκεκριμένα συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής.

Οι θερμές εργασίες και το βυτιοφόρο με το προπάνιο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Σημειώνεται πως η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής την προανακριτική διαδικασία, με τη διερεύνηση όλων των στοιχείων και δεδομένων, για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης του περιστατικού.

Η κατάσταση των τραυματιών

Από τα 10 άτομα που τραυματίστηκαν έξι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Από αυτούς, ένας διασωληνωμένος διακομίζεται στο ΚΑΤ, άλλος στο Νοσοκομείο Γεννηματά όντας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα.

Από τους υπολοίπους τρεις νοσηλευόμενους μη διασωληνωμένους, ένας έφυγε, και άλλος μεταφέρεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο και παραμένει ένας για νοσηλεία. Ο τρίτος, ελαφρά τραυματίας ενδεχομένως να μεταφερθεί και εκείνος σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Στο «Αττικόν» Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων ο ένας διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Τα υπόλοιπα 4 άτομα προσήλθαν μόνα τους με αναπνευστικά πρόβλήματα. Το ΕΚΑΒ επιχειρούσε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της πυρκαγιάς με τρία ασθενοφόρα. Ένα άτομο, ο 11ος, πήρε άμεσα εξιτήριο.

Πηγή: skai.gr

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