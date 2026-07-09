Σαράντα διαμερίσματα βρίσκονται σε διαδικασία μίσθωσης σε ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο της κοινωνικής κατοικίας, μιας πρωτοβουλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που πρόκειται να συνεχιστεί ώστε να ενταχθούν και άλλες 60 κατοικίες στο ίδιο πρόγραμμα.

Σε ό,τι αφορά τα σαράντα διαμερίσματα, το Γραφείο Κοινωνικής Στέγασης της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης εξασφάλισε χρηματοδότηση 1,1 εκατομμυρίου ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με φορέα ευθύνης το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενώ βρέθηκαν 40 ακίνητα του ευρύτερου δημοσίου στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης τα οποία ανακαινίστηκαν με κόστος 22.000 ευρώ ανά ακίνητο.

Από το τέλος του 2025 άρχισαν να γίνονται κάποιες μισθώσεις διαμερισμάτων, των οποίων το μέσο εμβαδό είναι 60 τετραγωνικά μέτρα ενώ η μισθωτική αξία των ακινήτων είναι 3,6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με το ενοίκιο να διαμορφώνεται στα 225 ευρώ κατά μέσο όρο. Ήδη έχουν υπογραφεί 23 μισθωτήρια και μένουν 34 άνθρωποι στα αντίστοιχα διαμερίσματα ενώ άλλα 9 μισθωτήρια βρίσκονται σε διαδικασία υπογραφής.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της όλης προσπάθειας, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με 1,2 εκ. ευρώ για να συνεχιστεί η λειτουργία του Γραφείου Κοινωνικής Στέγασης και να ενισχυθεί ώστε να διαχειρίζεται τα 40 ακίνητα για 100 ωφελούμενους και να αναζητήσει και άλλα 60 για 170 ωφελούμενους. Αυτή τη στιγμή εξειδικεύονται οι όροι της πρόσκλησης μέσω της Περιφέρειας για χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ώστε να προετοιμαστούν και να διατεθούν άλλες 60 προσιτά οικονομικες κατοικίες.

Μιλώντας στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος που προχώρησε στην παραχώρηση κατοικιών για ευάλωτες οικογένειες. «Για μας η υπόθεση της στέγασης και της προσιτής κατοικίας ήταν από την πρώτη στιγμή ένα πεδίο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος» είπε ο κ. Αγγελούδης και αναφέρθηκε στις προσπάθειες του δήμου για την ανίχνευση του θεσμικού πλαισίου, την αναζήτηση των οικονομικών δυνατοτήτων, τη διενέργεια διαβούλευσης με 50 φορείς, την επισήμανση των θεμάτων της αύξησης των ενοικίων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς και την αποστολή επιστολών στα αρμόδια υπουργεία.

Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την ενίσχυση της προσιτής κοινωνικής κατοικίας παρουσίασε ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας Δημήτρης Σκούτας. Παράλληλα αναφέρθηκε στις εξαγγελίες του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη για την εξοικονόμηση 25 τουλάχιστον διαμερισμάτων προσιτής δημοτικής κατοικίας (από 45 έως 90 τετραγωνικά μέτρα) που θα απευθύνονται σε νέα ζευγάρια, ζευγάρια με τουλάχιστον ένα παιδί και μονογονεϊκές οικογένειες, με κοινωνικά κριτήρια. Όπως επισήμανε, από το σύνολο των δημοτικών οικοπέδων που είναι πολεοδομικά κατάλληλα και οικοδήσιμα επιλέχθηκαν 6 οικόπεδα. Για την ανοικοδόμησή τους είπε ότι θα γίνει μέσω του πλαισίου της κοινωνικής αντιπαροχής ενώ το οικονομικό μέγεθος αυτού του προγράμματος ανέρχεται σε 11 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία 18 διαμερισμάτων σε κατασκευασμένο κτίριο εμβαδού 1.965 τετραγωνικών μέτρων, με κόστος 6 εκ. ευρώ που θα εξασφαλιστούν από το Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Τα διαμερίσματα αυτά απευθύνονται σε οικογένειες νεών με παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά κατοικίας αλλά και σε οικογένειες συνταξιούχων.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, τόνισε ότι η φιλοσοφία του δήμου είναι πως η κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι σε στενή συγγένεια με την οικονομική πολιτική ενώ επιπλέον υπογράμμισε ότι οξύ και σημαντικό είναι και το πρόβλημα της αστεγίας που δεν αφορά μόνο αυτούς που βρίσκονται στο δρόμο αλλά και τους μακροχρόνια φιλοξενούμενους, αυτούς που βρίσκονται σε επισφαλή στέγη, αυτούς που είναι σε δομές και αυτούς που κινδυνεύουν με έξωση.

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν, ο κ. Χατζηθεόκλητος γνωστοποίησε ότι ο δήμος προγραμματίζει την αποκατάσταση τριών ακόμη δημοτικών διαμερισμάτων. «Υπάρχουν και άλλα κληροδοτήματα τα οποία όμως είναι τόσο μπλεγμένα που θέλουν πάρα πολλή και επίπονη δουλειά» πρόσθεσε.

Τις προσπάθειες που έγιναν στο πλαίσιο της προσιτής κοινωνικής κατοικίας παρουσίασε στο δημοτικό συμβούλιο η Πένυ Σεφεριάδου, επικεφαλής μηχανικός του Γραφείου Κοινωνικής Στέγασης της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για μια διαχρονική επένδυση που αξιοποιεί δημόσια περιουσία προς όφελος της κοινωνίας, βρίσκεται υπό δημόσια επίβλεψη, παρέχει αξιοπρεπή διαβίωση και ποιοτική κατοικία στις ομάδες που έχουν ανάγκη από αξιοπρεπή στέγη και αξιολογείται με βάση τον κοινωνικό της αντίκτυπο και όχι την οικονομική της απόδοση, προσφέροντας μισθωτική ασφάλεια και σταθερότητα σε όσους βιώνουν στεγαστική επισφάλεια. Ανέφερε παράλληλα ότι το γραφείο από το 2023 δημούργησε ένα μοντέλο που μπορεί να αναπαραχθεί σε άλλους δήμους ή να επεκταθεί σε κλίμακα.

Στη συνεδρίαση μίλησε επίσης ο Εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καρυώτης, ο οποίος ζήτησε, μεταξύ άλλων, ο δήμος να αναλάβει αρμοδιότητες προστασίας των ενοικιαστών. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης Κώστας Χαϊδούτης υπογράμμισε την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να ανοίξουν σπίτια και να υπάρξει προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ωφελουμένων Συγκατοίκησης Φίλων 60+, Σάκης Καβακόπουλος πρότεινε την ίδρυση της πρώτης ανεξάρτητης ομάδας ανεξάρτητης συμβίωσης σε συνεργασία με τον δήμο. Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αντιδήμαρχοι και μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Πηγή: skai.gr

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