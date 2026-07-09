Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης, πλησίον της παραλίας, κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης σήμερα (9 Ιουλίου 2026) περίπου στις 15:00, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στις 16.13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών από τη φωτιά. Συγκεκριμένα, οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρο, να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα.

Η φωτιά κατά πληροφορίες ξεκίνησε από εργασίες που πραγματοποιούνταν σε παρακείμενο οικόπεδο και επεκτάθηκε στον αύλειο χώρο της επιχείρησης. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές οτι έχουν γίνει συλλήψεις.



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Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει κοντά σε εργοστάσια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο της βιοτεχνίας, ενώ αυτή τη στιγμή, η πυρκαγιά έχει εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Στο σημείο, επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμει μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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