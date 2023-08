«Kalimera, Rhodos»: Η Bild κάνει δώρο μια εβδομάδα διακοπές στη Ρόδο σε 50 αναγνώστες της Ελλάδα 19:27, 09.08.2023 linkedin

Προμετωπίδα του ελληνικού τουρισμού η Ρόδος δέχεται αγάπη ακόμη και από τη γνωστή για την κίτρινη απόχρωση του ύφους της εφημερίδα Bild. 50 αναγνώστες της δωρεάν all inclusive στο νησί – Το σχόλιο της Deutsche Welle