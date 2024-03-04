Τη δράση κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού με τίτλο «Σπάω τη σιωπή, ενώνουμε τις φωνές κατά της βίας» υλοποιεί αύριο Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Μαρτίου το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ), σε συνεργασία με Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και με σχολεία όλων των βαθμίδων από όλη τη χώρα αλλά και δήμους.

Σκοπός της δράσης, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση, είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, των μελών της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας κατά της βίας στο σχολείο αλλά και σε άλλα θεσμικά πλαίσια όπως η οικογένεια, η εργασία, ο αθλητισμός, κ.λπ.

Στο πλαίσιο της δράσης οι μαθητές/τριες συζητούν για τη βία και τον εκφοβισμό, τις μορφές, τα συναισθήματα της βίας και του εκφοβισμού, την αντιμετώπιση και πόσο σημαντικό είναι να σπάμε τη σιωπή και να αναφέρουμε φαινόμενα βίας και εκφοβισμού.

Στο κεντρικό σημείο συγκέντρωσης στις 5/3/2024 που θα είναι η πλατεία Συντάγματος, οι μαθητές/τριες θα φορούν μάσκες ή θα έχουν κάνει μακιγιάζ που απεικονίζει συναισθήματα της βίας και του εκφοβισμού και θα αναπαριστούν μορφές βίας με κάποιες κινήσεις.

Στις 11.00, οι μαθητές/τριες θα σπάσουν ταυτόχρονα ένα μπαλόνι. Το σπάσιμο των μπαλονιών συμβολίζει το σπάσιμο της σιωπής και τη ταυτόχρονη κίνηση συμβολίζει ότι ενώνουμε τις φωνές.

Η ίδια δράση θα επαναληφτεί στις 6/3/2024 και στους υπόλοιπους μαθητές του ΠΣΠΑ.

Ημερομηνία και τόπος Υλοποίησης:

- Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:30 με 11:20 στην Πλατεία Συντάγματος

- Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 και ώρα: 9.00 με 10:15 στον αύλειο χώρο του ΠΣΠΑ, Σκουφά 43

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.