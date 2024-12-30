Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Καλαμπάκας από την πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα το πρωί στο ξενοδοχείο Aeolic Star Hotel, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τις πρωινές ώρες πιάνοντας τους περισσότερους ενοίκους του ξενοδοχείου κυριολεκτικά στον ύπνο.

Το ανακριτικό της ΕΛ.ΑΣ αναζητά τώρα τα αίτια της φωτιάς με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα να προκλήθηκε από το σύστημα κλιματισμού και θέρμανσης έπειτα από βραχυκύκλωμα. Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι στην αρχή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν καπνοί.

Ο 55χρονος ιδιοκτήτης του Aeolic Star Hotel φαίνεται πως πήγε να βγει από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του καταλύματος, καθώς είχε εγκλωβιστεί στο σαλόνι του ξενοδοχείου ωστόσο πήδηξε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και στη συνέχεια να καταλήξει.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από το ξενοδοχείο απεγκλωβίστηκαν 26 άτομα, εκ των οποίων τα οκτώ ήταν ανήλικα. Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Αταίριαστοι» ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Γρηγορίου 10 άτομα διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με αναπνευστικά προβλήματα εκ των οποίων τα 4 είναι παιδιά.

Επί τόπου, επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα για τους απεγκλωβισμούς.

