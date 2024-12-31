Μια παραλίγο τραγωδία πήγε να συμβεί στην Πλατεία Μητροπόλεως στα Άνω Λιόσια με ένα μικρό παιδάκι, το οποίο πάτησε γυμνά καλώδια.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος, το απόγευμα της Κυριακής 29/12 το παιδί πάτησε γυμνά καλώδια. Το ρεύμα το χτύπησε πάρα πολύ άσχημα και ακούστηκε ένας δυνατός ήχος, με τον ανήλικο να σώζεται χάρη στις μεγάλες αερόσολες των αθλητικών παπουτσιών που φορούσε.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο παλιότερα βρισκόταν περίπτερο που το είχαν ξηλώσει και είχαν τα καλώδια. Ευτυχώς το παιδί είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε αμέσως μετά το συμβάν στο Νοσοκομείο «Παίδων», όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: skai.gr

