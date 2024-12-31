Μια υπεραιωνόβια ελιά από τον δήμο Αθηναίων στην Παλαιά Βουλή

Στα 5.000 νέα δέντρα έφτασε η φύτευση στην Αθήνα το 2024 και με αφορμή αυτό το γεγονός, ο δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε σήμερα συμβολική φύτευση μίας υπεραιωνόβιας ελιάς 700 ετών, μπροστά από τη Παλαιά Βουλή επί της οδού Σταδίου.

Το υπεραιωνόβιο ελαιόδεντρο διασώθηκε και ταξίδεψε για μεταφύτευση από την περιοχή του Αιγίου στο κέντρο της Αθήνας, ως μέρος ενός περιβαλλοντικού προγράμματος διάσωσης δέντρων της ΕΡΓΟΣΕ & του Πράσινου Ταμείου, στο οποίο ανταποκρίθηκε ο δήμος Αθηναίων.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί πετύχαμε έναν σημαντικό μας στόχο. Φτάσαμε στην Αθήνα τις 5.000 δενδροφυτεύσεις μέσα στο 2024», δήλωσε κατά τη φύτευση ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε δυναμικά με τον ίδιο ρυθμό και το νέο έτος προκειμένου να κάνουμε την πόλη μας πιο πράσινη και ανθεκτική. Παράλληλα, διασώσαμε και μεταφυτεύουμε ένα ακόμα υπεραιωνόβιο σπάνιο μνημείο της φύσης, μια ελιά 700 ετών. Μπορείτε να δείτε όλες τις δενδροφυτεύσεις μας στην εφαρμογή Athens Trees».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιώργος Αποστολόπουλος, τόνισε: «Η τελευταία δενδροφύτευση του 2024 πραγματοποιείται στον προαύλιο χώρο της Παλαιάς Βουλής. Μαζί με τους γεωπόνους και τους εξειδικευμένους συνεργάτες θα πρασινίσουμε την πόλη και το 2025».

Μέσω της Διεύθυνσης Πρασίνου, ο δήμος Αθηναίων καθ' όλη τη διάρκεια του 2024, πραγματοποίησε 5.000 φυτεύσεις νέων δέντρων σε άλση, πάρκα, λόφους, παρτέρια και πεζοδρόμια της πόλης.

Ενδεικτικά:

850 δέντρα και 3.997 θάμνοι στο πρώτο microforest στην Ελλάδα στον Λόφο Αλεπότρυπας, σε συνεργασία με την εταιρεία L'Oréal Hellas.

440 δέντρα και 250 θάμνοι στον λόφο Λυκαβηττού με τη συνδρομή εθελοντών της We4All & Astra Zeneca.

156 δέντρα και δημιουργία γραμμικού πάρκου Κάλβου & Δέγλερη στους Αμπελόκηπους.

Παράλληλα, προέβη σε αναπλάσεις χώρων πρασίνου σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας, όπως σε τρίγωνο Αλεξάνδρας και Μαυροματαίων, παρτέρια Πολυτεχνείου, άλσος Προμπονά, οδός Βαφειοχωρίου, σχολεία Γκράβας, λόφος Στρέφη, άλσος Παγκρατίου, άλσος Ιλισίων, άλσος Θησείου, άλσος Χωροφυλακής, άλσος Πολυγώνου, πλατεία Πηνελόπης Δέλτα, πάρκο Ωρίων Α. Κυψέλη, περιφερειακός Φιλοπάππου, 'Ανω Πετράλωνα, πλατεία Κουμουνδούρου, πλατεία Κονοπισοπούλου, άλσος Γιαλούρου, πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, πλατεία Πλυτά.

Πηγή: skai.gr

