Έληξε ο συναγερμός των αστυνομικών αρχών μετά από απειλητικό τηλεφώνημα αγνώστου για επίθεση με μολότοφ σε εταιρεία στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί της ΕΛΑΣ χωρίς να εντοπίσουν κάτι, ενώ δεν χρειάστηκε να κλείσει και ο δρόμος.

Όπως έγινε γνωστό, άγνωστος επικοινώνησε αρχικά με το Υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια με τηλεοπτικό σταθμό ζητώντας χρήματα για να μην πραγματοποιήσει τις απειλές του.

Μάλιστα έδωσε στη τηλεφωνήτρια και τον αριθμό του IBAN για να καταθέσουν 10.000 ευρώ.

