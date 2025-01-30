Της Έλενας Γαλάρη

Ποινή φυλάκισης 4 ετών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε στον 34χρονο επιδειξία αιγυπτιακής καταγωγής ο οποίος συνελήφθη για επιθέσεις σε βάρος γυναικών στο Περιστέρι.

Ο κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και βία κατά υπαλλήλων κατά την απολογία του αποδέχτηκε τις πράξεις του και εμφανίστηκε μετανιωμένος.

«Ζητάω συγγνώμη από όλους. Έχω μετανιώσει. Στην αστυνομία επειδή φόραγαν πολιτικά, δεν κατάλαβα ότι ήταν η αστυνομία. Θα ήθελα να με συγχωρέσουν τα κορίτσια γιατί έχω μια κόρη δεν θα ήθελα κάποιος να κάνει τα ίδια. Έχω μετανιώσει πολύ. Εύχομαι να είχα πεθάνει, να μην κάνω αυτό το πράγμα. Έχω ένα μικρό κορίτσι, το φαντάζομαι κάποιος να κάνει έτσι στην κόρη μου. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη στα κορίτσια ένα - ένα. Θέλω μόνο να με συγχωρέσουν. Να με βοηθήσετε να πάω σε γιατρό αυτό ζητάω από εσάς. Δεν θέλω κάτι άλλο θέλω μόνο να είμαι καλά» είπε ο κατηγορούμενος.

Οι συνήγοροί του ζήτησαν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρείο, αίτημα που απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Η νεαρή αστυνομικός την οποία έβαλε η υπηρεσία της ως «δόλωμα» κατέθεσε στο δικαστήριο:

«Με έβαλε η υπηρεσία μου την προηγούμενη ημέρα να πάω στη συγκεκριμένη γειτονιά μετά από καταγγελίες που είχαν για τον άνθρωπο αυτόν. Πήγα. Κάποια στιγμή με εντόπισε. Επιτάχυνα το βηματισμό μου. Εξακολουθούσε να με ακολουθεί. Γύρισα το κεφάλι και βρισκόταν ακριβώς από πίσω μου. Είχε κατεβάσει το παντελόνι του. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν» κατέθεσε.

Στις καταθέσεις τα θύματα που τον κατήγγειλαν ανέφεραν:

«Όπως περπατούσα αντιλήφθηκα ότι κάποιος είναι μπροστά μου. Μετά κατάλαβα ότι ξεκίνησε να με ακολουθεί περνώντας απέναντι. Μετά από λίγα βήματα πέρασε και αυτός απέναντι. Ξεκίνησε μου μιλούσε δεν άκουσα τι έλεγε. Μου έλεγε χυδαία πράγματα, είπα τότε θα πάρω το 100 και τότε έφυγε»περιέγραψε μάρτυρας, κλαίγοντας.

Πηγή: skai.gr

