Συνολικά 4,1 εκατ. ευρώ θα πιστώσει σήμερα, Παρασκευή ο ΕΛΓΑ στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων, οι οποίοι επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα Daniel-Elias.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, εκκρεμούν οι περιπτώσεις περίπου 100 κτηνοτρόφων, οι οποίες εντάχθηκαν στις διαδικασίες αναθεώρησης των πορισμάτων.

Για αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ζητήθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ενεργοποίηση του Άρθρο 17 για την αναθεώρηση των πορισμάτων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι υπέβαλαν σχετικό αίτημα.

Στην υλοποίηση του ad-hoc προγράμματος για την καταβολή ενισχύσεων στους παραγωγούς, οι οποίοι επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel-Elias, δεν προβλέπεται η διαδικασία της υποβολής ενστάσεων, αλλά η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., με ευαισθησία και αίσθημα δικαιοσύνης απέναντι στους πληγέντες αγρότες, εξήντλησε κάθε δυνατή και νόμιμη διαδικασία για να αντιμετωπισθούν οι οποιεσδήποτε αστοχίες, λάθη ή παραλείψεις διαπιστώθηκαν κατά τη σύνταξη των πορισμάτων του Οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

