Συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το απόγευμα της Τετάρτης, 6 Νοεμβρίου 2024, δύο άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι, ως μέλη εγκληματικής ομάδας, διεθνικού χαρακτήρα, δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και μεταφορά – εξαγωγή από τη χώρα μας σημαντικών ποσοτήτων MDMA και μεθαμφεταμίνης.

Ειδικότερα, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.), οι κατηγορούμενοι κατελήφθησαν κατά τη μεταφορά ποσοτήτων ναρκωτικών μεταξύ αποθηκών, σε περιοχές της Αττικής.

Τα ναρκωτικά είχαν τοποθετηθεί σε δοχεία που περιείχαν νόμιμο εμπόρευμα, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για -11- δοχεία με περιεχόμενο -55- κιλά και -899- γραμμάρια MDMA και -9- δοχεία με περιεχόμενο -29- κιλά και -926- γραμμάρια μεθαμφεταμίνη, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής, -3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας και έντυπο αποστολής εταιρείας μεταφορών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα, σε συνεργασία με λοιπές αλλοδαπές Αρχές, συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

