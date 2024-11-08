Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη Σύναξη των Αρχαγγέλων και Αγγέλων, οπότε ευχόμαστε Χρόνια Πολλά στους:

- Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος,

- Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα

- Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής, Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα

- Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή

- Ευστρατία

- Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα

- Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος

- Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *

- Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα

- Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα

Πηγή: skai.gr

