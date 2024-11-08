Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη Σύναξη των Αρχαγγέλων και Αγγέλων, οπότε ευχόμαστε Χρόνια Πολλά στους:
- Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος,
- Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα
- Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής, Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα
- Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή
- Ευστρατία
- Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα
- Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος
- Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *
- Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα
- Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα
