Μεσολόγγι: Συνελήφθη 17χρονος για τον εμπρησμό περιπολικού της Τροχαίας

Ένας 17χρονος συνελήφθη σήμερα το απόγευμα στο Μεσολόγγι, για τον εμπρησμό περιπολικού οχήματος της Τροχαίας, που ήταν σταθμευμένο έξω από το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Αιτωλίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 17χρονος κατηγορείται για εμπρησμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το περιστατικό είχε συμβεί τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου, όταν είχε τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος του περιπολικού ένα γκαζάκι με εύφλεκτο υγρό και από την έκρηξη που ακολούθησε προκλήθηκαν ζημιές στο όχημα.

Για την υπόθεση αναμένεται να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.

