Τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο της 13χρονης μαθήτριας στον Πειραιά που συγκλόνισε το πανελλήνιο εκφράζει η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

«⁠Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο, με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών. Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες ειδικότητες για Ειδικό Σχολείο» αναφέρει σε ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη

Είναι πολύ βαριά η οδύνη μου, ως Υπουργού και εκπαιδευτικού, για την απώλεια της μικρής μαθήτριας, η οποία, παρά το γεγονός ότι έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, έφυγε από κοντά μας. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η οδύνη των δασκάλων και ειδικών του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, που βίωσαν την αγωνία και είδαν τις προσπάθειές τους να κρατήσουν στη ζωή την μικρή Ειρήνη να μην έχουν αποτέλεσμα.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια. Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά και χωρίς αξία. Αξία έχει όμως, να γνωρίζουν όλοι ότι από όλους έγιναν όσα έπρεπε.



Δίπλα στο παιδί βρίσκονταν ο δάσκαλός του, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ο σχολικός νοσηλευτής. Εκλήθη άμεσα από τον Διευθυντή του σχολείου, όχι μόνο το ΕΚΑΒ αλλά και οι γιατροί από το διπλανό Κέντρο Υγείας, που έσπευσαν εντός ολίγων λεπτών. Το ασθενοφόρο, με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, μετέφερε το παιδί άμεσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εκεί ανέλαβαν, παρότι δεν εφημέρευαν, οι γιατροί.

Θεωρώ υποχρέωση όλων, αυτή τη στιγμή, να σεβαστούμε την οδύνη της οικογένειας αλλά και την αγωνία των άλλων οικογενειών που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα χέρια της Πολιτείας. Οφείλω λοιπόν να αποκρούσω κάθε ανακρίβεια που σχετίζεται με την λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου.



⁠Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο, με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.

Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες ειδικότητες για Ειδικό Σχολείο.



Από τα 7 τμήματα του σχολείου, στα 5 φοιτούν από 4 μαθητές και στα 2 τμήματα από 5 μαθητές.



Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν :

⁠8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

⁠5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

⁠1 νοσηλευτής

⁠1 λογοθεραπευτής

⁠1 εργοθεραπευτής

⁠1 φυσικοθεραπευτής

⁠2 ψυχολόγοι

⁠1 κοινωνικός λειτουργός

⁠1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

⁠1 μουσικός ειδικής αγωγής

⁠1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

⁠1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

⁠1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Με απόλυτο σεβασμό στην απώλεια του παιδιού, θα στηρίξουμε την κοινότητα του σχολείου, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες.

