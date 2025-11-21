Πλημμυρικά φαινόμενα από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές: Μήνυμα από το 112 στα Ιωάννινα

Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε κάποιες περιοχές της χώρας και ειδικά τη βόρεια Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου.

Το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στα Ιωάννινα. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Στην Κέρκυρα, στους Καουσάδες, μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κατοικίες. Ευτυχώς, τα σπίτια που επλήγησαν δεν ήταν κατοικημένα, γεγονός που απέτρεψε ανθρώπινες απώλειες.

Η περιοχή παραμένει απροσπέλαστη, ενώ κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες, σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr.

Σοβαρό πρόβλημα έχει παρουσιαστεί και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, το οποίο έχει αποκλειστεί από μπάζα και φερτά υλικά, δημιουργώντας εμπόδια στο έργο των αστυνομικών δυνάμεων.

Στο Σιδάρι και στους Μαγουλάδες Κέρκυρα, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνη, με μεγάλη ποσότητα νερού να έχει καλύψει ολόκληρα τμήματα των οικισμών. Η διέλευση οχημάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ σε ορισμένα σημεία κρίνεται αδύνατη.

Επιπλέον, χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές Καουσάδες και Σιδάρι, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία της βλάβης, παρά τις σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης.

Την ίδια στιγμή και περιοχές της Ηπείρου σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα φαίνεται να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα από πλημμύρες. Σημειώνεται πως έχουν κλείσει και αρκετοί δρόμοι προς πολλά ορεινά χωριά της Κόνιτσας.

Παράλληλα, έκλεισε πριν το μεσημέρι της Παρασκευής η γέφυρα Τσιτου στην περιοχή της Καστανιάς, σύμφωνα με το stagonnews.

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας, νερό κατεβαίνει ορμητικό από το ρέμα, δημιουργώντας ανησυχία για την ασφάλεια της διέλευσης.

Κλειστά σχολεία

Σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στις περιοχές της Κέρκυρας Καρουσάδες, Βελονάδες, Αυλιώτες, Ειδικό σχολείο Βελονάδων και το νηπιαγωγείο Καββαδάδων.

