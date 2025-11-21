«Εμφανιζόμουν ως εκπρόσωπος της εταιρίας αλλά εγώ αυτό το κατάλαβα εκ των υστέρων» κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές μέσω του Predator, μάρτυρας που ανέλαβε εκπρόσωπος μίας εκ των δύο εμπλεκόμενων εταιριών στην υπόθεση, και ο οποίος δήλωσε στο δικαστήριο ότι ήταν παρών στην υπογραφή των συμβάσεων με την Ελληνική Αστυνομία.

Πρόκειται για τον πολιτικό μηχανικό Σταμάτη Τρίμπαλη που υποστήριξε πως μετά από σύσταση συγκεκριμένου προσώπου γνώρισε τους δύο εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων το 2019 και δέχθηκε να αναλάβει τον ρόλο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας, αγνοώντας, όπως είπε τις συνέπειες. Είπε επίσης ότι παρέμεινε σε αυτήν τη θέση έως τον Απρίλιο του 2024.

Η κατάθεση του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από τον έναν εκ των κατηγορουμένων -στους οποίους αναφέρθηκε- με την υπεράσπιση να αναφέρει ότι όταν ο κ. Τρίμπαλης κατέθεσε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, είχε πει πως ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας και πως δεν ξέρει τι σχέση είχε ο εν λόγω κατηγορούμενος με την εταιρία.

Σήμερα ο μάρτυρας ανέφερε ότι ζει υπό καθεστώς φόβου «γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι» και ισχυρίστηκε ότι όταν πήγε ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δεν αποκάλυψε τίποτα από όσα είπε σήμερα στο δικαστήριο γιατί του είχαν δοθεί «έτοιμες οι περισσότερες ερωτήσεις και οι απαντήσεις από τον κατηγορούμενο και έναν ακόμα στενό του συνεργάτη». Όπως είπε μάλιστα ο μάρτυρας στο δικαστήριο, όταν τελείωσε η κατάθεση του στη Βουλή, δέχθηκε τηλεφώνημα που του είπαν «τα είπες εντάξει».

Πρόεδρος: Σας είπαν ότι θα είσαστε νόμιμος εκπρόσωπος;

Μάρτυρας: Ναι, αλλά δεν ήξερα ότι θα είμαι υπεύθυνος για τα πάντα.

Πρόεδρος: Εσείς εμφανιζόσαστε μόνο την ημέρα της υπογραφής;

Μάρτυρας: Ναι

Ο μάρτυρας είπε πως όταν άρχισαν να βγαίνουν τα δημοσιεύματα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων εκείνος παρέλυσε από τον φόβο του, πλην όμως τον καθησύχαζαν λέγοντας του, ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα «όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

