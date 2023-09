Ανησυχητική η κατάσταση στον Σπερχειό- Η στάθμη του νερού έφτασε στο ύψος του δρόμου- Δείτε βίντεο Ελλάδα 17:19, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δύσκολες ώρες περνά και η Μηλίνα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες αφού σήμερα το πρωί το νέο κύμα κακοκαιρίας με κωδικό όνομα «Εlias» σαρώνει το χωριό του Νοτίου Πηλίου.