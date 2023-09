Σε επιφυλακή ο στρατός για την κακοκαιρία Elias: 770 στρατιωτικοί διαθέσιμοι - 673 στρατιωτικοί σε ετοιμότητα Ελλάδα 16:53, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να συνδράμουν στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, και με διαταγή του ΓΕΕΘΑ είναι σε ετοιμότητα και για την αντιμετώπιση του επερχόμενου κύματος κακοκαιρίας Εlias