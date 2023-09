Κακοκαιρία Daniel: Πώς θα πάρετε πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών αν έχετε υποστεί ζημιές Ελλάδα 15:08, 08.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η διαδικασία μεσω gov.gr - Πρόκειται για το πιστοποιητικό καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)