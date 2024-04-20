Το βαρομετρικό χαμηλό που συνοδεύεται από μέτωπα και ήδη προκαλεί επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει περάσει στο βόρειο Αιγαίο, όπου προβλέπεται πρόσκαιρα να βαθύνει και να συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά τμήματα της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου (20-04-24), οπότε και θα κινηθεί ανατολικότερα πληρούμενο, σύμφωνα με επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το Σάββατο (20-04-24):

Μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία (κυρίως στον ν. Μαγνησίας και τα ανατολικά τμήματα του ν. Λάρισας), τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα), σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής), τη Θράκη (κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Τα φαινόμενα έως τις προμεσημβρινές ώρες σήμερα Σάββατο (20-04-24) θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στις παρακάτω περιοχές:

Θεσσαλία (κυρίως ανατολικά)

Σποράδες

Νότια Πιερία

Βόρεια Εύβοια

Νομό Φθιώτιδας (στα βόρεια)

Νησιά ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο και Λέσβο)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.