Ποινική δικογραφία για παράβαση της Αθλητικής Νομοθεσίας σχηματίστηκε σε βάρος τριών ημεδαπών, οι δύο ηλικίας 19 ετών και ένας 25 ετών, καθώς και ενός 20χρονου αλλοδαπού, οι οποίοι συνελήφθησαν τη Δευτέρα 10 Μαρτίου στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη τρία άτομα, συνεργοί των συλληφθέντων.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, οι δράστες, προχθές, μεταμεσονύχτιες ώρες, προσέγγισαν δύο ημεδαπούς και τους επιτέθηκαν απρόκλητα ασκώντας βία, απειλώντας και εξυβρίζοντάς τους, με αφορμή οπαδικά κίνητρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκόμενων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.