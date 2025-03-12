Σε άλλες 11 περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα των υποτιθέμενων τροχαίων ατυχημάτων και «λεία» άνω των 70.000 ευρώ, φαίνεται να εμπλέκονται οι δύο Βούλγαροι που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24ωρα στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν εμφανίστηκαν σε προκαθορισμένο ραντεβού, προκειμένου να εισπράξουν χρήματα από μια 75χρονη για δήθεν χειρουργείο της κόρης της έπειτα από τροχαίο. Η σύλληψή τους ήταν αποτέλεσμα των αντανακλαστικών που επέδειξε η ηλικιωμένη, η οποία αντιλήφθηκε την απάτη και κάλεσε την Άμεση Δράση.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους και στις υπόλοιπες απάτες, με το ίδιο πρόσχημα, που τελέστηκαν τουλάχιστον από τον περασμένο Φεβρουάριο, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι ίδιοι - που είχαν το ρόλο του «εισπράκτορα» και διέμεναν σε ξενοδοχεία κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα - κατηγορούνται ότι απέσπασαν από τα ηλικιωμένα θύματά τους χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσές λίρες, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε 70.290 ευρώ.

Κατά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους, ενεργούσαν ως μέλη εγκληματικής ομάδας, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον έξι μέλη (άλλοι προσποιούμενοι τους γιατρούς κι άλλοι τα υποτιθέμενα τραυματισμένα συγγενικά πρόσωπα των παθόντων), ενώ παρέδιδαν τη «λεία» στους συνεργούς τους στη Βουλγαρία. Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας υπερβαίνει τις 310.000 ευρώ, σύμφωνα με την ίδια δικογραφία.

Οι δύο συλληφθέντες (30 και 25 ετών) παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης- για τη δε περίπτωση της 75χρονης θα δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

