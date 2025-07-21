Με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου σήμερα, ξεκινάει η εβδομάδα μετατρέποντας τη χώρα σε «καμίνι». Από σήμερα και για τις επόμενες τουλάχιστον 5 ημέρες η χώρα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ισχυρό καύσωνα με τη θερμοκρασία να ξεπερνάει όλη τη βδομάδα τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά, για σήμερα, Δευτέρα αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες σε όλα τα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 38 με 40 και πιθανόν τοπικά στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τους 38 βαθμούς ενώ στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 38 με 40 και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν τοπικά έως 41 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 40 και στη Θεσσαλία πιθανόν τοπικά έως 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 22-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 39 με 41 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία τους 42 και στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου τους 37 με 38 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤHΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εκτιμάται ότι οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 και τοπικά στα ανατολικά τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 40 και στη Θεσσαλονίκη τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 ενώ στα νησιά του Ιονίου τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

