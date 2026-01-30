Ένας άνδρας ντυμένος Μπάτμαν επέπληξε τους αξιωματούχους της πόλης της Καλιφόρνια που πρόκειται να φιλοξενήσει το Super Bowl τον επόμενο μήνα, λόγω καταγγελιών ότι ενδέχεται να επιτρέψουν σε πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) να περιπολούν στον τελικό του NFL.

Ο «μασκοφόρος εκδικητής» πήρε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια των σχολίων των πολιτών στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Σάντα Κλάρα την Τρίτη, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα καθώς χτύπησε τη γροθιά του στο αναλόγιο, απαιτώντας να μάθει: «Τι... κάνουμε εδώ;».

«Είχατε μήνες στη διάθεσή σας να προετοιμαστείτε για αυτό το γεγονός», είπε για τον αγώνα της 8ης Φεβρουαρίου, όπου οι New England Patriots και οι Seattle Seahawks θα αναμετρηθούν για την κορυφή του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

«Άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους μας κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα επειδή επιτρέπετε σε αυτή την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να σας πατάει κάτω. Πρέπει να διαβεβαιώσετε ότι κανένας πόρος της πόλης δεν θα πάει στην ICE και ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία μαζί τους».

'Batman' goes to US city council meeting, demands no help for ICE#SamaaTV pic.twitter.com/OSP5chYnUa — SAMAA TV (@SAMAATV) January 30, 2026

Το ξέσπασμα σημειώθηκε σε μια περίοδο υψηλής έντασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον θάνατο δύο διαδηλωτών στη Μινεάπολη αυτόν τον μήνα, οι οποίοι πυροβολήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες σε επιχειρήσεις του ICE και της Συνοριοφυλακής.

Το πραγματικό όνομα του άνδρα παρέμεινε άγνωστο, αν και στο ρολόι που μετρούσε τον χρόνο ομιλίας του αναγραφόταν απλώς ως «Batman». Ο δήμος της Σάντα Κλάρα δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

