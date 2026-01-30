Ιράν: «Η συμπεριφορά της ΕΕ κατά των Φρουρών της Επανάστασης θα έχει συνέπειες»

Ο Γραμματέας του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Λαριτζάνι προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η δράση της ΕΕ κατά του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) «θα έχει επιπτώσεις για την ΕΕ».

Σύμφωνα με ψήφισμα που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο του Ιράν, οι στρατοί των χωρών που συμμετείχαν στο πρόσφατο ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του IRGC θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις, έγραψε ο Λαριτζάνι στον λογαριασμό του X την Παρασκευή.

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των ενεργειών της κατά του IRGC.

Μετά από μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το μπλοκ ανακήρυξε το επίσημο στρατιωτικό όργανο του Ιράν, τους IRGC, ως τρομοκρατική οργάνωση - μια απόφαση που περιγράφεται από την Τεχεράνη ως πολιτικά υποκινούμενη, παράνομη και αβάσιμη.

«Η απόφαση, που ελήφθη βιαστικά και κατά παράβαση των νομικών διαδικασιών της ίδιας της ΕΕ, αντιβαίνει στην απαίτηση του μπλοκ για απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους πριν από κάθε χαρακτηρισμό περί τρομοκρατίας. Αγνοώντας τις πιθανές επιπτώσεις και ενεργώντας πρωτίστως για να κατευνάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς, τα κράτη μέλη της ΕΕ επέλεξαν μια απερίσκεπτη πορεία δράσης» ανάφερουν ιρανικές πηγές στο πρακτορείο IRNA.

