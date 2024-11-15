Κ. Φραγκογιάννης και Δ. Σκάλκος στην COP29: Η Οικονομική Διπλωματία στην αειφόρο ανάπτυξη της Ελλάδας

Με περισσότερες από 40 εκδηλώσεις στο ελληνικό περίπτερο και πολλές παρεμβάσεις ανέδειξαν τη σημασία που δίνει η Ελλάδα στην κλιματική αλλαγή ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, και ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ, Δημήτρης Σκάλκος, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή που εκπροσώπησε την Ελλάδα και πλαισίωσαν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκδηλώσεις της COP29, που διεξάγεται στο Μπακού μεταξύ 11 και 22 Νοεμβρίου 2024.

Ειδικότερα ο κ. Φραγκογιάννης αναφέρθηκε στην υιοθέτηση πολιτικών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στη σταδιακή μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο πράσινης ενέργειας και τη συμβολή της οικονομικής διπλωματίας στην έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.

Στο εθνικό μας περίπτερο, με το οποίο η Ελλάδα δίνει και εφέτος το «παρών» στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα- το οποίο επιμελήθηκε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και την στήριξη της Enterprise Greece- έχουν προγραμματιστεί να φιλοξενηθούν περισσότερες από 40 εκδηλώσεις, με στόχο την παρουσίαση των θέσεων και των προτεραιοτήτων της Ελλάδας στα παγκόσμια ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε εκδήλωση με τίτλο «Greece at COP: Leading the Wayin Green Economy and Climate Action», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Φραγκογιάννης συνομίλησε με την υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου για την πράσινη μετάβαση της χώρας μέσα από την προώθηση νέων τεχνολογιών, όπως η ηλιακή και η υπεράκτια αιολική ενέργεια, καθώς και το πράσινο υδρογόνο. Ο κ. Φραγκογιάννης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «Αστυπάλαια - Έξυπνο και Αειφόρο νησί», που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων, μέσω του μετασχηματισμού της Αστυπάλαιας σε υπόδειγμα πράσινης κινητικότητας και κυκλικής οικονομίας, τόσο σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις όσο και στο σκέλος της παραγωγής ενέργειας.

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου ο υφυπουργός Εξωτερικών φιλοξένησε στο ελληνικό περίπτερο τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον COO του εμιρατινού επιχειρηματικού κολοσσού Masdar Abdulaziz Alobaidli σε παράλληλη εκδήλωση με τίτλο «GR-ean Digital World: Greece and Masdar inpivotal cooperation on Green and Clean Digital transformation». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας της Ελλάδας με τη Masdar και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ο κ. Φραγκογιάννης τόνισε τον ρόλο της οικονομικής διπλωματίας στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία πράσινων και καθαρών ψηφιακών κέντρων και ευχαρίστησε τη Masdar που επενδύει εδώ και χρόνια στη χώρα μας. Από πλευράς του, ο κ. Alobaidli εξήρε το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας και το υψηλό επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο κατάρτισης που διαθέτουν οι νέοι Έλληνες.

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο κ. Φραγκογιάννης είχε συναντήσεις με στελέχη ελληνικών εταιριών που συμμετέχουν στη Σύνοδο.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Σκάλκος πραγματοποίησε την εισαγωγική τοποθέτηση στο πάνελ που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ με τίτλο «Green Ports for a Sustainable Blue Economy». Ο κ. Σκάλκος ανέδειξε την σημασία των λιμενικών υποδομών για το διεθνές εμπόριο και τον κομβικό τους ρόλο στην ταυτόχρονη επιδίωξη της οικονομικής ευημερίας και της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας. Σημείωσε ακόμη την ανάπτυξη «πράσινων» λιμενικών υποδομών στη χώρα μας με την εισαγωγή τεχνολογίας «cold-ironing» και τον σχεδιασμό της μετατροπής του Πόρου σε πρότυπο πράσινο νησί.

Επίσης, ο γγ ΔΟΣΕ απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση της Enterprise Greece με τίτλο «Greece as Power Hub: Telecoms, IT and Energy», επισημαίνοντας τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας ως συνέπεια της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια καθώς και τις θετικές προοπτικές που διανοίγουν η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας.

Τέλος, ο κ. Σκάλκος πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με την γενική γραμματέα της Κοινότητας Καραϊβικής (CARICOM) Carla Barnett, στην οποία συζητήθηκαν οι κοινές προκλήσεις των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καθώς και ζητήματα υιοθέτησης καλών πρακτικών και μεταφοράς τεχνογνωσίας στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών και του βιώσιμου τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.