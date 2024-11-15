Μεταφορά 26 ασθενών με πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας μέσα σε έξι μέρες

Είκοσι έξι ασθενείς - ανάμεσα τους τρία παιδιά και τέσσερα νεογνά - μετέφεραν τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας από Λήμνο, Κω, Ρόδο, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Χίο, Λέρο, Κέρκυρα, Βερολίνο, Κάρπαθο, Μυτιλήνη, Νάξο και Μήλο σε νοσοκομεία αστικών κέντρων το εξαήμερο, από τις 8 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα:
- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 1 παιδί και 2 ασθενείς από τη Λήμνο και την Κω, στην Ελευσίνα.
- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 2 νεογνά από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
- Αεροσκάφος C-130 μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από τη Σαντορίνη και το Ηράκλειο, στο Ηράκλειο και την Ελευσίνα.
- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 1 νεογνό από τη Χίο στην Ελευσίνα.
- Ελικόπτερο Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λέρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
- Αεροσκάφος C-130 μετέφερε 1 παιδί από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.
- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 1 ασθενή από το Βερολίνο στην Ελευσίνα.
- Αεροσκάφος Falcon 7X μετέφερε 1 νεογνό από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Φλωρεντία.
- Αεροσκάφος C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.
- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 3 ασθενείς από την Κάρπαθο, τη Ρόδο και τη Σαντορίνη, στη Ρόδο και την Ελευσίνα.
- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη στην Τανάγρα.
- Ελικόπτερο AW-109S (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) μετέφερε 2 ασθενείς από τη Νάξο και τη Μήλο, στην Ελευσίνα και τη Σύρο.
- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 2 ασθενείς και 1 παιδί από τη Ρόδο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
- Ελικόπτερο AW-109S (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) μετέφερε 1 ασθενή από τη Νάξο στο στρατόπεδο Σακέτα.
- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
Συμπληρώθηκαν 52,8 ώρες πτήσης σε 15 αποστολές.
Το ίδιο εξαήμερο, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη PZL, CL-415 και CL-215 της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης σε Ελασσόνα Λάρισας, Κοζάνη, Πετριτή Κέρκυρας, Αχλάδα Ξάνθης, Δρυόφυτο Πρεβέζης, Πάτρα και Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας.
Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 15 ώρες πτήσης.
- Αμαλιάδα: Τι κατέθεσε η μητέρα του Παναγιωτάκη για το βράδυ που πέθανε το βρέφος - Στη ΓΑΔΑ για κατάθεση ακόμη ένα πρόσωπο
- Ηράκλειο: Στους Καλούς Λιμένες 25 μετανάστες- Τους εντόπισε και μετέφερε σκάφος της Frontex
- Μαραθώνια η κατάθεση της μητέρας του Παναγιωτάκη - Πότε καταθέτουν οι υπόλοιπες μητέρες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.