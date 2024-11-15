Μεταφορά 26 ασθενών με πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας μέσα σε έξι μέρες

Είκοσι έξι ασθενείς - ανάμεσα τους τρία παιδιά και τέσσερα νεογνά - μετέφεραν τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας από Λήμνο, Κω, Ρόδο, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Χίο, Λέρο, Κέρκυρα, Βερολίνο, Κάρπαθο, Μυτιλήνη, Νάξο και Μήλο σε νοσοκομεία αστικών κέντρων το εξαήμερο, από τις 8 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 1 παιδί και 2 ασθενείς από τη Λήμνο και την Κω, στην Ελευσίνα.

- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 2 νεογνά από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.

- Αεροσκάφος C-130 μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από τη Σαντορίνη και το Ηράκλειο, στο Ηράκλειο και την Ελευσίνα.

- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 1 νεογνό από τη Χίο στην Ελευσίνα.

- Ελικόπτερο Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λέρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

- Αεροσκάφος C-130 μετέφερε 1 παιδί από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.

- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 1 ασθενή από το Βερολίνο στην Ελευσίνα.

- Αεροσκάφος Falcon 7X μετέφερε 1 νεογνό από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Φλωρεντία.

- Αεροσκάφος C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.

- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 3 ασθενείς από την Κάρπαθο, τη Ρόδο και τη Σαντορίνη, στη Ρόδο και την Ελευσίνα.

- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη στην Τανάγρα.

- Ελικόπτερο AW-109S (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) μετέφερε 2 ασθενείς από τη Νάξο και τη Μήλο, στην Ελευσίνα και τη Σύρο.

- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 2 ασθενείς και 1 παιδί από τη Ρόδο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

- Ελικόπτερο AW-109S (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) μετέφερε 1 ασθενή από τη Νάξο στο στρατόπεδο Σακέτα.

- Αεροσκάφος C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.

Συμπληρώθηκαν 52,8 ώρες πτήσης σε 15 αποστολές.

Το ίδιο εξαήμερο, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη PZL, CL-415 και CL-215 της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης σε Ελασσόνα Λάρισας, Κοζάνη, Πετριτή Κέρκυρας, Αχλάδα Ξάνθης, Δρυόφυτο Πρεβέζης, Πάτρα και Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας.

Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 15 ώρες πτήσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

