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Τρεις νεκροί σε επίθεση της Ουκρανίας στην προσαρτημένη στη Ρωσία Κριμαία

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλήγματος σε κτίρια, που δεν είναι κατοικίες, στη Σιμφερόπολη, σύμφωνα με τις αρχές

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Κριμαία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη σε επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στη Σιμφερόπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί στη Ρωσία από το 2014, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας εχθρικού πλήγματος σε κτίρια, που δεν είναι κατοικίες, στη Σιμφερόπολη», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρωσία Ουκρανία Κριμαία πλήγματα
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