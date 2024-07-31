Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιταλία: Mεγάλη πυρκαγιά κοντά σε στούντιο της Rai στη Ρώμη- Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε στούντιο της Rai στη Ρώμη

Ιταλία: Mεγάλη πυρκαγιά στη Ρώμη

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα κοντά σε κεντρικά στούντιο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai στη Ρώμη.

Εξερράγησαν αυτοκίνητα και εκκενώθηκαν τρεις πολυκατοικίες για προληπτικούς λόγους.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διακοπή ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής της Rai. Σε όλη την περιοχή Πράτι, στον λόφο Μόντε Μάριο, επιχειρούν πυροσβέστες και δυνάμεις της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας.

Σε πολύ μικρή απόσταση από τις φλόγες βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία των δικαστηρίων της ιταλικής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία Ρώμη Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark