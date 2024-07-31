Ιταλία: Mεγάλη πυρκαγιά στη Ρώμη

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα κοντά σε κεντρικά στούντιο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai στη Ρώμη.
Fire near Rome's Court of Appeal prompts evacuationshttps://t.co/zNccuQC7JD pic.twitter.com/rCmpG6rzaa— The Italian Insider (@ItalianInsider_) July 31, 2024
Εξερράγησαν αυτοκίνητα και εκκενώθηκαν τρεις πολυκατοικίες για προληπτικούς λόγους.
#WATCH : Another video of Fire in Monte Mario, Rai Headquarters Evacuated.— upuknews (@upuknews1) July 31, 2024
#Italy #Rome #Fire #RomeFire #MonteMario pic.twitter.com/ry4d2Skn2R
Παράλληλα, αποφασίστηκε η διακοπή ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής της Rai. Σε όλη την περιοχή Πράτι, στον λόφο Μόντε Μάριο, επιχειρούν πυροσβέστες και δυνάμεις της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας.
🇮🇹 BREAKING: Large Fire Breaks Out in Monte Mario, Rome— AnyNews (@AnyNewsNow) July 31, 2024
A fire broke out on a hill near Rome's court of justice and a public TV broadcasting center, prompting the evacuation of several nearby buildings and offices. Firefighters are on the scene.#montemario #fire pic.twitter.com/H7Yfx9xY4q
Σε πολύ μικρή απόσταση από τις φλόγες βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία των δικαστηρίων της ιταλικής πρωτεύουσας.
#BREAKING: A large fire broke out in Rome, Italy on Wednesday on a hill near the Italian capital's court of justice and a public TV broadcasting centre, forcing the evacuation of several buildings and offices, firefighters said. pic.twitter.com/ImXB5E4XiN— Vinay Uteriya (@VinayUteriya11) July 31, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.