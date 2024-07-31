Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κεφαλόβρυσο Λάρισας.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 10ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κεφαλόβρυσο Λάρισας. Επιχειρούν 22 @πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 10ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2024

Πηγή: skai.gr

