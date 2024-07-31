Λογαριασμός
Φωτιά στο Κεφαλόβρυσο Λάρισας

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες και εναέρια μέσα

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κεφαλόβρυσο Λάρισας.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 10ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

