Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Σκέπασαν» και τον ουρανό της Αττικής οι καπνοί από τη φωτιά στην Εύβοια - Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφίες δείχνουν ένα σύννεφο καπνού να έχει απλωθεί στον αττικό ουρανό

Φωτιά Εύβοια

Ορατοί μέχρι και στον ουρανό της Αττικής είναι οι καπνοί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη και κατακαίει την κεντρική Εύβοια από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Φωτιά

Συγκεκριμένα, φωτογραφία που δημοσίευσε το Forecast Weather δείχνει καπνό να έχει καλύψει τον ουρανό στην δυτική Αττική.

Επίσης,  σε φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο διευθυντής ερευνών του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, Δρ. Κώστας Λαγουβάρδος φαίνονται οι καπνοί από την Πεντέλη.

Φωτιά Εύβοια

Ορατοί ήταν οι καπνοί και από τον Φλοίσβο.

Φλοίσβος

Φλοίσβος

Σημειώνεται ότι η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να μην απειλήσει τους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στην περιοχή. 

Στο σημείο επιχειρούν 145 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 43 οχήματα και μεγάλος αριθμός Εθελοντών. Από αέρος έχουν διατεθεί 19 εναέρια μέσα, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα και 2 ελικόπτερα ακόμη για το συντονισμό τους.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Εύβοια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark