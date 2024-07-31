Ορατοί μέχρι και στον ουρανό της Αττικής είναι οι καπνοί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη και κατακαίει την κεντρική Εύβοια από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, φωτογραφία που δημοσίευσε το Forecast Weather δείχνει καπνό να έχει καλύψει τον ουρανό στην δυτική Αττική.

Επίσης, σε φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο διευθυντής ερευνών του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, Δρ. Κώστας Λαγουβάρδος φαίνονται οι καπνοί από την Πεντέλη.

Ορατοί ήταν οι καπνοί και από τον Φλοίσβο.

Σημειώνεται ότι η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να μην απειλήσει τους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 145 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 43 οχήματα και μεγάλος αριθμός Εθελοντών. Από αέρος έχουν διατεθεί 19 εναέρια μέσα, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα και 2 ελικόπτερα ακόμη για το συντονισμό τους.



