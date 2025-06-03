Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ανοιχτά της Κρήτης, σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 14 χλμ. ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,2 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ηράκλειο και σε όλη την ανατολική Κρήτη.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας, Νεκτάριος Παπαδάκης: «Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό, ο οποίος βέβαια έγινε ιδιαίτερα αισθητός».

Τσελέντης: Απομακρύνετε τα παιδιά από τις παραλίες

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Άκης Τσελέντης εκτιμά πως ήταν ο κύριος σεισμός, ενώ εφιστά την προσοχή σε όσους είναι στις παραλίες.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Ο τελευταίος σεισμός 5,4 στη Χρυσή είναι σε περιοχή που έκανε τα τελευταία 4 χρόνια πολλούς σχετικά μικρούς σεισμούς. Επειδή ακριβώς απέναντι κάνω διακοπές το είχα παρατηρήσει. Οφείλονται στο άνω τμήμα της βυθισμένης πλάκας. Θεωρώ ότι ήταν ο ΚΥΡΙΟ σεισμός. Το πολύ γνωστό σεισμικό ρήγμα έχει εξαντλήσει το δυναμικό του αναμένονται μετασεισμοί. Προσοχή όσοι κάνουν μπάνιο στις παραλίες. Ας απομακρύνουν τα μικρά παιδιά τα οποία είναι ευάλωτα και σε τσουνάμι μικρού πλάτους».

