Συζητήθηκε στο ΣτΕ η συνταγματικότητα ή μη του επιθέτου «Ντε Γκρες»

Στην επταμελή σύνθεση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια την πάρεδρο Χάιδω Ευαγγελίου συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παναγιώτη Λαζαράτου, που στρέφεται κατά αποφάσεων του υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες αναγνωρίσθηκε η ελληνική ιθαγένεια στα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας και τους δόθηκε το επώνυμο «Ντε Γκρες» (της Ελλάδας), ενώ παράλληλα ο καθηγητής στρέφεται και κατά της η εγγραφή τους στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων.

Ειδικότερα, ο κ. Λαζαράτος κατά την αγόρευσή του επικεντρώθηκε στη θεωρία των εντυπώσεων, στο πλαίσιο του άρθρου 4 παρ. 7 του Συντάγματος, όπως αυτή εφαρμόζεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα συνταγματικά δικαστήρια της Ευρώπης και ιδίως της Αυστρίας και της Γερμανίας.

Όπως, υποστήριξε ο κ. Λαζαράτος, κρίσιμο είναι το εάν το επώνυμο «Ντε Γκρες», που δεν αντιστοιχεί στο συνήθη τύπο επιθέτου στη χώρα μας, θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση στους πολίτες (αντικειμενική αντίληψη) ότι το πρόσωπο που το κατέχει, έχει προνόμια καταγωγής ή και κοινωνικής θέσεως.

Κατά συνέπεια, συνέχισε ο καθηγητής, τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας, υπό τη συγκεκριμένη ιδιότητα, με τη συγκεκριμένη προέλευση, προσωπικότητα, δραστηριότητα και ιστορία, δημιουργούν αντικειμενικά την εντύπωση-αντίληψη στους Έλληνες πολίτες, ότι έχουν προνόμια, τα οποία οφείλονται στην καταγωγή και κοινωνική τους θέση, κατά τρόπο όμως, απαγορευμένο από το άρθρο 4 παρ. 7 του Συντάγματος. Και προσέθεσε ότι η χρήση του επιθέτου «Ντε Γκρες» αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 7 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Λαζαράτος ανέφερε ότι η επιλογή του επιθέτου «Ντε Γκρες», είναι αντίθετη στη συνταγματική αρχή της ισότητας και στη δημοκρατική αρχή. Και αυτό, γιατί παραπέμπει στην ταξική προέλευση των μελών της βασιλικής οικογένειας και στη διατήρηση των προνομίων που κατείχαν πριν από την κατάργηση της βασιλείας στην Ελλάδα.

Παρέμβαση για απόρριψη της αίτησης του κ. Λαζαράτου είχαν κάνει στο ΣτΕ τα δέκα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας διά του συνηγόρου τους Κωνσταντίνου Λιδωρίκη. Ο τελευταίος ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή κ.λπ. νομολογία που επικαλέστηκε ο κ. Λαζαράτος, δεν έχει καμία σχέση με τα τωρινά δεδομένα που εξετάζονται από το ΣτΕ και ότι από τα μέλη της βασιλικής οικογενείας δεν χρησιμοποιούνται τίτλοι ευγενείας και η προσφώνηση «πρίγκιπας» κ.λπ. χρησιμοποιείται από τρίτα πρόσωπα (πολίτες, κ.λπ.), αλλά όχι πάντως από τους ίδιους.

Ακόμη, ο κ. Λιδωρίκης ανέφερε ότι η αναγνώριση της ελληνικής ιθαγένειας στα πρώην μέλη της βασιλικής οικογένειας, δεν απειλεί το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας και το επώνυμο «Ντε Γκρες» το χρησιμοποιούσε από το 2004 ο θείος τους συγγραφέας Μιχαήλ Ντε Γκρες.

Ο δικηγόρος της πρώην βασιλικής οικογένειας υποστήριξε, επίσης, ότι ο κ. Λαζαράτος δεν στοιχειοθετεί το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε στο ΣτΕ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση ακύρωσης λαμβάνει τη μορφή λαϊκής αγωγής.

Η δικηγόρος του υπουργείου Εσωτερικών (ΝΣΚ) Βασιλική Παπαλόη, ανέφερε ότι ο κ. Λαζαράτος δεν είχε έννομο συμφέρον για να καταθέσει την αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, καθώς το έννομο συμφέρον του για να θεμελιωθεί πρέπει να είναι άμεσο, εδώ όμως το συμφέρον του δεν είναι ούτε άμεσο, ούτε προσωπικό, αλλά ούτε είναι σε ενεστώτα χρόνο. Κατά συνέπεια γίνεται λόγος για λαϊκή δίκη, προσέθεσε η κ. Παπαλόη.

Ακόμη, η συνήγορος του υπουργείου Εσωτερικών υποστήριξε ότι η αίτηση ακύρωσης του καθηγητή είναι εκπρόθεσμη και για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί.

Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

