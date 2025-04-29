Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο, ενώ στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα Δωδεκάνησα και τις βόρειες Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8, πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 21 με 22 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά 8 τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και στη νότια Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα βόρεια βορειοανατολικοί 7 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 με βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ στα στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (Πρωτομαγιά)

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες που τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο

Στην Κρήτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

