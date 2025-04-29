Λογαριασμός
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο της 47χρονης ναυτικού στο λιμάνι της Πάτρας

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 47χρονης ναυτικού στο λιμάνι της Πάτρας - Μοναδική υποχρέωση να καταβάλουν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ

Πάτρα

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον δυστύχημα με τη 47χρονη ναυτικό στο λιμάνι της Πάτρας, με μοναδική υποχρέωση να καταβάλουν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Πρόκειται για τον καπετάνιο και τον ύπαρχο, ιταλικής καταγωγής, καθώς και τον υπεύθυνο του καταπέλτη, αιγυπτιακής καταγωγής.

Υπενθυμίζεται πως η 47χρονη γυναίκα βρισκόταν στον καταπέλτη του πλοίου, που είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Πάτρας προερχόμενο από τη Βενετία τις πρώτες πρωινές ώρες την Παρασκευή, όταν κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης οχημάτων, παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

