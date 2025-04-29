Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ένας άνδρας που αναζητούνταν για τον τραυματισμό φιλάθλου κατά τη διάρκεια επεισοδίων σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Νέα Σμύρνη στις 2 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ είχε προηγηθεί κατάλληλη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη.

Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις και κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, από δράστη, ο οποίος, κατά την τέλεσή της, χρησιμοποίησε όπλα και κάθε άλλου είδους μέσα, ικανά και πρόσφορα να προκαλέσουν κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις και κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, καθώς και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις και κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

